Former IRS Agent Uncovers Scam and is Jailed for Four Years

Sherry Jackson. (Feb. 08, 2017). ACCORDING TO THIS FORMER IRS AGENT INCOME TAX IS VOLUNTARY. MOST IRS WORKERS HAVE NO IDEA ABOUT THIS – Black Women Ex IRS Agent Sherry Peel Jackson Shows Why She Was Jailed & Disappeared. Special Agent Noble. Reproduced for educational purposes only. Source: https://youtu.be/ifmU2OuTXjk
https://fbcoverup.com/docs/library/2017-02-08-SHERRY-JACKSON-FORMER-IRS-AGENT-SAYS-INCOME-TAX-IS-VOLUNTARY-MOST-IRS-WORKERS-HAVE-NO-IDEA-Black-Women-Ex-IRS-Shows-Why-She-Was-Jailed-and-Disappeared-Spcl-Agent-Noble-Feb-08-2017.mp4?autoplay=1
Press Release. (Sep. 11, 2008). FOUR YEAR PRISON SENTENCE AFFIRMED FOR GEORGIA TAX DEFIER (Sherry Peel Jackson) – Former IRS Employee Convicted of Tax Crimes, No. 08-812. U.S. Department of Justice. https://www.justice.gov/archive/tax/txdv08812.htm
https://fbcoverup.com/docs/library/2017-02-08-SHERRY-JACKSON-FORMER-IRS-AGENT-SAYS-INCOME-TAX-IS-VOLUNTARY-MOST-IRS-WORKERS-HAVE-NO-IDEA-Black-Women-Ex-IRS-Shows-Why-She-Was-Jailed-and-Disappeared-Spcl-Agent-Noble-Feb-08-2017.mp4?autoplay=1